3 takviyeli kamp kadrosu

Fenerbahçe'de af çıkan Dirar, Aatif ve Volkan kamp kadrosuna dahil edilirken, kadro dışı cezası süren Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Kameni Antalya'ya götürülmedi.
Kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Berke, Erten, Harun, Volkan (kaleciler), Şener, Isla, Skrtel, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, İsmail , Jailson, M.Topal, Ayew, Barış, Dirar, Ferdi, Benzia, M.Ekici, Eljif, Alper, Valbuena, Aatif, Frey, Slimani ve Soldado. COMOLLİ İSTANBUL'DA
Antalya yolculuğunda uçakta olmayan bir diğer isim Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ydi. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Fransız spor adamının, devre arası transfer çalışmaları için İstanbul'da kaldığı belirtildi. Bilindiği üzere transfer dönemi bugün resmen başlıyor. BİLİNÇALTINA GİRECEK!
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'da futbolcuların tamamını kendisinin istediği oyun tarzına yönelik çalışmalar yaptırarak, bazı özellikleri oyuncuların bilinçaltına işlemeye çalışacak. Yanal, ön alanda baskı ve ileriye topla hızlı çıkış (geçiş oyunu) gibi olmazsa olmaz gördüğü temel özellikler üzerine çalışmalar yaptıracak. İlk yarıdaki koşu mesafesinde ciddi problemler gördüğü için mesafe ortalamasını 105 kilometre civarına çıkarma yönünde bazı uygulamalara gidecek.