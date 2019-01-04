3 takviyeli kamp kadrosu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de af çıkan Dirar, Aatif ve Volkan kamp kadrosuna dahil edilirken,Kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Berke, Erten, Harun, Volkan (kaleciler), Şener, Isla, Skrtel, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, İsmail , Jailson, M.Topal, Ayew, Barış, Dirar, Ferdi, Benzia, M.Ekici, Eljif, Alper, Valbuena, Aatif, Frey, Slimani ve Soldado.Antalya yolculuğunda uçakta olmayan bir diğer isim Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ydi. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Fransız spor adamının, devre arası transfer çalışmaları için İstanbul'da kaldığı belirtildi. Bilindiği üzere transfer dönemi bugün resmen başlıyor.F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'da futbolcuların tamamını kendisinin istediği oyun tarzına yönelik çalışmalar yaptırarak, bazı özellikleri oyuncuların bilinçaltına işlemeye çalışacak. Yanal, ön alanda baskı ve ileriye topla hızlı çıkış (geçiş oyunu) gibi olmazsa olmaz gördüğü temel özellikler üzerine çalışmalar yaptıracak. İlk yarıdaki koşu mesafesinde ciddi problemler gördüğü için mesafe ortalamasını 105 kilometre civarına çıkarma yönünde bazı uygulamalara gidecek.