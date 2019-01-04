Gözleri doldu, sesi titredi, özrünü diledi

Fenerbahçe'de beklenen özür dün edildi. Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'nde düzenlediği ve 2 dakika süren basın toplantısına yoğun ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Bu konu ve kendimle alakalı gündemi bu kadar meşgul ettiğim için kusura bakmayın"
dedi. 'BAŞKANIMIZI SEVİYORUM'
Çok fazla konuşmaya gerek olmadığını belirten Volkan, "Yapmış olduğum yanlışlar, konuşmalar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür diliyorum.
Başkanın beni sevdiğini biliyorum ben de onu seviyorum. Başta Başkanım olmak üzere Asbaşkanımdan da özür diliyorum.
Duygularıyla hareket eden bir insanım, kırmış olduğum insanlar olabilir özür diliyorum. Ben F.Bahçe için varım, var oldum, bundan sonra da var olacağım" diye konuştu. TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Volkan'ın basın toplantısı yaptığı yer büyük tepki çekti. Taraftarlar, "Böyle toplantı yeri mi olur! Bu nasıl vefasızlık.. Fenerbahçe vizyonuna yakıştı mı?" diyerek sosyal medyada tepki gösterdiler. YANAL DEMİREL'E ÖZEL İLGİ GÖSTERDİ
Özür diledikten sonra affedilen Volkan Demirel, aylar sonra takımla çalıştı. Ersun Yanal, idman öncesi öğrencisi ile baş başa görüştü. - BİR GÖRÜŞ - Ömer Üründül Üçü de büyük kazanç
Volkan Demirel'in affı Fenerbahçe için büyük kazanç. Sadece o değil Dirar ve Aatif da takıma faydalı olacak, kadro dışı kalmamaları gereken oyunculardı.
Zaten Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasına neden olan hareketin altında yatan neden de Harun'un transferinden bir gün sonra kaleye geçirilmesiydi.
Kayserispor maçında Volkan'a tercih edilmesi yıllarını Fenerbahçe'ye veren tecrübeli eldiveni psikolojik olarak etkiledi. Bu oyuncuların affı ikinci yarı öncesi önemli bir kazançdır.