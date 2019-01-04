Gözleri doldu, sesi titredi, özrünü diledi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de beklenen özür dün edildi. Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'nde düzenlediği ve 2 dakika süren basın toplantısına yoğun ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlarken,dedi.Çok fazla konuşmaya gerek olmadığını belirten Volkan,Başkanın beni sevdiğini biliyorum ben de onu seviyorum.Duygularıyla hareket eden bir insanım, kırmış olduğum insanlar olabilir özür diliyorum. Ben F.Bahçe için varım, var oldum, bundan sonra da var olacağım" diye konuştu.Volkan'ın basın toplantısı yaptığı yer büyük tepki çekti. Taraftarlar, "Böyle toplantı yeri mi olur! Bu nasıl vefasızlık.. Fenerbahçe vizyonuna yakıştı mı?" diyerek sosyal medyada tepki gösterdiler.Özür diledikten sonra affedilen Volkan Demirel, aylar sonra takımla çalıştı. Ersun Yanal, idman öncesi öğrencisi ile baş başa görüştü.Volkan Demirel'in affı Fenerbahçe için büyük kazanç. Sadece o değilZaten Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasına neden olan hareketin altında yatan neden deKayserispor maçında Volkan'a tercih edilmesi yıllarını Fenerbahçe'ye veren tecrübeli eldiveni psikolojik olarak etkiledi. Bu oyuncuların affı ikinci yarı öncesi önemli bir kazançdır.