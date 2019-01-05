Alkışlar Burak Yılmaz’a!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, önceki gece katıldığı Antalya kampında ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularla orta sahada toplantı yaptı ve sarılarak 'Hoş geldin' dediği Burak'ı takım arkadaşlarına alkışlattı. Kartal'ın emektarı malzemeci Süreyya Soner de yıldız futbolcuyla yakından ilgilendi. Burak Yılmaz'ın yanı sıra Lens, Babel ve Larin, antrenmanın orta bölümünde yan sahaya geçerek kondisyoner eşliğinde çalıştı. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın bugün ortak basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için 8 milyon 429 bin 708 kuruş fesih bedeli alacağını açıkladı. Ayrıca Burak'ın 2 milyon 155 bin Euro'luk alacağından 450 bin Euro indirim yaptığı ve kalan kısmın sabit kur üzerinden 3 taksitle ödeneceği ifade edildi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan ise yıllık 2.5 milyon Euro alacak.Beşiktaş'ta ikinci Burak Yılmaz dönemi resmen başladı. Yıldız futbolcu, daha önce 2006-07 sezonu başında Antalyaspor'dan siyah-beyazlı takıma gelmiş, 2007-08 sezonunun devre arasında ise Manisaspor'a transfer olmuştu. 49 resmi maçta Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz sadece 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim kurulunun ortak kararıyla Beşiktaş'a transfer edildi. Hiç kuşkusuz bu karar verilirken, riskler de hesaplandı.Burak çok tecrübeli ve yetenekli bir oyuncu... Bu beklentilerin ne kadarına cevap verir, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak Beşiktaş'ın nurtopu gibi bir krizi oldu.Beşiktaş'ta bu tartışmaların indeksini Burak'ın performansı belirleyecek. Maliyeti de ortadayken üzerine çok iyi performans sergileme yükü binmiştir.