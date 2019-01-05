Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Çocukluk hayalin gerçek oldu. Şimdi Çubuklu için mücadele zamanı!

Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin @sadikcftpnr16! ????



?? https://t.co/uX0DWCVbij pic.twitter.com/E1O0TVrGZc — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 5 Ocak 2019

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Geçtiğimiz dakikalarda Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Bu sevda bitmez." yazan Sadık'a sarı lacivertli kulüp şu sözlerle cevap vermişti: "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar Omuz omuza nice zaferlere!"

Yuvana hoş geldin @sadikcftpnr16!

Omuz omuza nice zaferlere! ???? — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 5 Ocak 2019

Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de, tamamı ilk 11 olmak üzere 16 matça forma giydi.