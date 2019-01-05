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, transferini resmen duyurdu

, 26 yaşındaki stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 19:50
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Geçtiğimiz dakikalarda Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Bu sevda bitmez." yazan Sadık'a sarı lacivertli kulüp şu sözlerle cevap vermişti: "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar Omuz omuza nice zaferlere!"

Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de, tamamı ilk 11 olmak üzere 16 matça forma giydi.

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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu
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