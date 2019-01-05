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, kampında ilk çalışmasını yaptı

, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp hazırlıkları kapsamında ’nın Belek beldesindeki ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 21:59
Galatasaray, Antalya kampında ilk çalışmasını yaptı

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana core-stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılık oyunları (sırasıyla minyatür kaleli ve çift kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma yaptı.

Sarı kırmızılılar, Antalya'nın Belek beldesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray, Antalya kampında ilk çalışmasını yaptı
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