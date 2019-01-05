Golcü değirmeni!

Vagner Love, Cyle Larin, Güven Yalçın ve Mustafa Pektemek'ten istediği verimi alamayınca, ara transferde kadrosuna Burak Yılmaz'ı katan Beşiktaş'ta 2009 yılından bu yana büyük bir golcü sirkülasyonu yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, son 10 sezonda toplam 23 golcü ile sözleşme imzaladı ve bu oyuncular için kiralama ve bonservis bedeli olarak toplamda 33.3 milyon Euro ödedi. Forvetlerin siyah-beyazlılara her yıl için maliyeti 3 milyon Euro civarında gerçekleşti.



EN PAHALISI 6 MİLYON EURO İLE DEMBA BA

Kara Kartal'ın en pahalı golcü transferi 6 milyon Euro ile Demba Ba oldu. Başkan Fikret Orman ve ekibinin 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya kattığı Senegalli golcüyü 4.25 milyon Euro ile Nihat Kahveci, 4 milyon Euro ile Mustafa Pektemek takip etti. Siyah-beyazlı kulüp, bu 23 isimden sadece Cenk, Eneramo ve Niang'a bedel ödemedi. Beşiktaş'ın son bir yılda kadrosuna kattığı golcü sayısı ise 5 (Umut Nayir, Güven Yalçın, Love, Larin ve Burak Yılmaz).



Demba Ba siyah-beyazlı forma ile 49 resmi maçta 28 gol atmayı başardı.

Cenk Tosun, 142 kez Beşiktaş formasını giydi ve 64 kez ağları sarstı.

Alvaro Negredo Beşiktaş ile 49 karşılaşmaya çıkarken 18 gol attı.

Performansı eleştirilen Vagner Love 29 maçta 11 golle oynadı.

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