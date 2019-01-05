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yolunda

’ın, Fransız stoper için PSV ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
İsimat Mirin Beşiktaş yolunda
Pepe'nin ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen İsimat Mirin için pazarlıklara başladı. Hollanda kulübüyle yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Bonservis bedeli konusunda PSV ile anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferi kısa bir süre içerisinde noktalayıp İsimat Mirin'i Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Son iki sezonda 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız stoper, PSV Eindhoven ile 3 lig şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.
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İsimat Mirin Beşiktaş yolunda
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