Son dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe'de

A Spor'un haberine göre Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, 28 yaşındaki milli oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Serdar Aziz'in, alacaklarına karşılık Galatasaray ile 2020'de dolacak olan sözleşmesini feshedeceği ve kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Sezona Galatasaray ile başlayan tecrübeli oyuncu bu sezon ligde 10 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında şu açıklamaları yapmıştı: "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, bugün Serdar Aziz'in transferinin olmaması için bir neden olmadığını belirtti ve şöyle devam etti, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız."