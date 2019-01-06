Serdar Aziz gönlündeki takımı açıkladı: Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum

Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğe benziyor... Sarı-lacivertlilerde yeni gündem, Galatasaray kariyeri biten Serdar Aziz...
Galatasaray yönetimi, bizzat Fatih Terim tarafından yolların ayrıldığı ilan edilen tecrübeli stopere, "İki milyon Euro'ya yakın alacağını bırakır ve üstüne üç milyon Euro bonservis getirirsen, istediğin takıma gidebilirsin" mesajını iletti.
Beşiktaş ve Başakşehir ile de adı anılan Serdar Aziz ise gönlünde yatan aslanı bizzat dile getirdi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, milli savunmacının ilettiği mesajı, kamuoyu ile paylaştı. TRT Spor'a konuşan Özsoy, "Serdar Aziz, Fenerbahçe'de oynamak istiyor" açıklamasını yaptı. GALATASARAY'IN İNADINI KIRMAYA ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli stoper ile 4.5 yıllık kontrat için söz keserken, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar, Galatasaray yönetimi ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Canatar, dün akşam sarı-kırmızılı idarecilere, Fenerbahçe ile anlaştıklarını aktardı ve Serdar'ın alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Görüşmelerin bugün sürmesi beklenirken, Galatasaray'ın artı üç milyon Euro bonservis inadı kırıldığı takdirde Serdar, Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. YANAL, TECRÜBELİ OYUNCUYA OLUMLU BAKIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da önceki akşam gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Serdar hakkında sorulan sorulara, "Serdar Aziz'in olmaması için herhangi bir neden yok"
diyerek, transfere yeşil ışık yaktığını göstermişti. 76
Bursaspor ve Galatasaray'da toplamda 10 sezon görev yapan Serdar Aziz, 17'si A Milli olmak üzere 76 kez milli formayı sırtına geçirdi. 36
Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan çok çeken Serdar Aziz, 10 farklı sakatlık yüzünden 36 maçta forma giyemedi.