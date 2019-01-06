Serdar Aziz gönlündeki takımı açıkladı: Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğe benziyor...Galatasaray yönetimi, bizzat Fatih Terim tarafından yolların ayrıldığı ilan edilen tecrübeli stopere,Beşiktaş ve Başakşehir ile de adı anılan Serdar Aziz ise gönlünde yatan aslanı bizzat dile getirdi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, milli savunmacının ilettiği mesajı, kamuoyu ile paylaştı. TRT Spor'a konuşan Özsoy,Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli stoper ile 4.5 yıllık kontrat için söz keserken, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar, Galatasaray yönetimi ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da önceki akşam gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Serdar hakkında sorulan sorulara,diyerek, transfere yeşil ışık yaktığını göstermişti.Bursaspor ve Galatasaray'da toplamda 10 sezon görev yapan Serdar Aziz, 17'si A Milli olmak üzere 76 kez milli formayı sırtına geçirdi.Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan çok çeken Serdar Aziz, 10 farklı sakatlık yüzünden 36 maçta forma giyemedi.