Fenerbahçe'de Yunus Mallı işlemi tamam

Sadık Çiftpınar'a 4.5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan sorunlarını halletmesini bekliyor.

İki futbolcu parasal konuları hallettikleri an sarılacivertli takıma imza atacaklar. Kanarya, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak içinse Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü Wolfsburg ile 1.5 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. 26 yaşındaki orta saha için Yanal'ın olumsuz görüş bildirmesi ihtimaline karşılık alternatifi de hazırda tutuluyor.

Sarı-lacivertliler, Göztepeli Yasin Öztekin'in transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Ancak Yunus transferinin mutlu sonla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.