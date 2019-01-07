Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Evkur Yeni Malatyaspor'dn transfer ettiği Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında Yiğithan Güveli'nin bonservisiyle, Barış Alıcı'nın ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a verildiğini resmen duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle, Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir.

Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz."