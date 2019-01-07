Serdar Aziz'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncusu Serdar Aziz, resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Menajerinin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığı ve bu gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Serdar, "Transferimin içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in kadro planlamasında yer almadığını belirtmiş ve tecrübeli oyuncuya kariyerinde başarılar dilemişti.

Galatasaray'a 2016 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer olan Serdar Aziz sarı kırmızılı formayla 51 maçta görev aldı. Bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

İşte o açıklama: