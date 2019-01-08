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için iddiası!

'ın 'dan için İtalyan ekibi ile görüştüğü iddia edildi.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 17:19
Beşiktaş için Alen Halilovic iddiası!

Beşiktaş, İtalya'nın Milan takımı kadrosunda bulunan Alen Halilovic'i transfer etmek istiyor! İddia İtalyan gazetesi Di Marzio'ya ait...

İtalya'da yer alan habere göre Milano'da bulunan Fikret Orman AC Milan yöneticileri ile Halilovic'in transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisi ile almak istediği belirtildi.

Dinamo Zagreb altyapısında futbola başlayan Halilovic yetenekleri sayesinde 2014'te Barcelona'ya katılmıştı. Ardından Sporting Gijon' kiralanan Hırvat futbolcu Barcelona'da kendisine şans bulamadı ve 2016'da Hamburg'a transfer oldu. Burada da Las Palmas'a kiralanan oyuncu bu yaz bedelsiz olarak AC Milan'a katıldı.

Serie A'da hiçbir maça çıkamayan Halilovic, 3 Avrupa Ligi maçında ise sadece 60 dakika süre alabildi.

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Beşiktaş için Alen Halilovic iddiası!
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