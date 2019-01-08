Borç silme yok yapılandırma var

AYDIN: Ziraat Bankası bir kulübün borcunu silmeyecek. Bütçesi, kırmızı çizgi veren ve artı veren kulüpler bulunuyor. Dolayısıyla farklı vade seçenekleri olacaktır. Belki vade bile vermeyeceğiz...
DEMİRÖREN: Bu bir milattır. Öncü olan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımız Berat Bey'e teşekkür ediyorum. Kulüplerde yeni bir borçlanma değil, borçların yapılanmasıdır. Takımlar ulusal denetimin içine girecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A SPOR
canlı yayınında kulüplerin borçlarının yapılandırılması kararıyla ilgili tarihi açıklamalar yaptı. İlk olarak söze başlayan TBB Başkanı Aydın, "Bütün sektörleri yakından izliyoruz. Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer güzide bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan)
ve Bakanımız da (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak)
'Bu tarz sıkıntıları bir an önce çözmeliyiz' dedi. Biz de çalışmaya başladık. Sayın Demirören de müşterimiz. Sporun hem finansal açıdan hem idari açıdan yeniden yapılandırılması gereksinimi doğunca bunun yönetilmesi gerekiyordu"
dedi. BİZ HAYAT SUYU VERİYORUZ
Olayın ticari yönüne vurgu yapan Aydın şunları söyledi: "Müşterilerle iş tutarken geriye gelip gelmediğini mutlak bir şekilde inceleyen kurumlarız. Bankalar Birliği, 15'ten fazla finansal kuruluş. Türk sporuyla ilgili şirketlerle veya derneklerle müşteri ilişkileri var. Ziraat Bankası, Türkiye'nin en önemli aktifidir
. Bilanço büyüklüğü 100 milyar doların üstünde yaklaşık 550 milyar TL düzeyindedir. Ziraat Bankası, sadece benim genel müdürlük dönemimde değil, 16-17 yıldır çok başarılı yönetiliyor.
Küresel anlamda bir daralma olduğunda firmaların borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Hayat suyu veriyoruz. Neden bunu yaptık. Bir şekilde kur, faiz riskine maruz kalan ama işlerini iyi yapan, nakit akışında geçici işleri bozulan firmaları dün olduğu gibi bugün de yapılandırdık. Futbol endüstrisini de yapılandırdık.
" ASLA KREDİ SİLİNMEYECEK
Aydın, "Konudan hiçbir haberi, bilgisi olmayan insanların çok farklı yorumlarını gördük ve üzüldük
. Hiçbir kredinin
silinmesi söz konusu
değil. 'Yapılanma şu kadar olacak'
diyor. Onu hiç konuşmadık.
Kulüpler faizi en
uygun orandan almak istiyor.
Bu gayet doğal. Sildiğimiz alacaklar,
düşürdüğümüz faizler
olmuştur. Ziraat Bankası bir
kulübün borcunu silmeyecek.
Bütçesi, kırmızı çizgi veren
ve artı veren kulüpler var.
Dolayısıyla farklı vade seçenekleri
olacaktır. Belki vade
bile vermeyeceğiz. Başarıların
bir şekilde ödüllendirilmesi
gerekiyor. Bundan sonra konulmuş kurallara uymazsanız o müeyyidelere uymanız lazım. O müeyyidelere biz de artık müdahale edeceğiz. Sürekli yanlış yapanlara gereken müeyyideleri uygulayıp onları sistemin dışına iteceğiz" ifadesini kullandı. KULÜPLER ACI REÇETEYİ TADACAK!
"Senelerdir yapılması için tek sonuç olan bu konuyu başta Cumhurbaşkanımız ve Berat Bey'in istekleriyle gündeme getirdik" diyen Demirören ise şu bilgileri verdi: "Kulüpler, bütçeleri ile devam edecekler. Borçlanma olmayacak.
Kulüpler acı bir reçete ile karşı karşıya kalacak. Verilen bütçeye göre transfer yapabilecekler
. Kulüplere, para verilmeyeceğini net söyledim. Kulüplere nefes alabilecek imkan tanınıyor.
Kulüplerimiz faiz döneminde faizlerini ödeyemiyorlar. Bankalar mevcut borçları yapılandırıyor. Borç miktarı artmayacak. Genel bütçeye göre hareket edecekler. Sadece futbol değil derneklerle birlikte bütün bilançoların borçları yapılandırılıyor. Amatör branşlar da içine giriyor. Bu futbolda milattır. Bunda öncü olan Hüseyin Bey'e, Cumhurbaşkanımıza ve Berat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil.
Mevcut borçların yapılandırılması." F.BAHÇE İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME!
TFF Başkanı Demirören, "Şu an mevcut lisans kurulunda değişiklikler yapılacak. Bütün takımlar ulusal denetimin içine girdi. Ulusal denetimi geçenlerin UEFA sıkıntısı da olmayacak. Fenerbahçe, 31 Ocak'ta UEFA ile çok önemli bir toplantıya gidecek. UEFA bugün sizin sezon içerisinde harcadığınız paraya, verdiğiniz maaşa zaten karışıyor. Türkiye'nin UEFA'da 400 küsur dosyası var. Bu sistem, Fenerbahçe'nin UEFA ile yapacağı toplantı için çok yararlı olacaktır.
Bu sistem bundan sonra herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayacak" değerlendirmesini yaptı. CEZALAR CAN YAKACAK!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören önemli detaylara da dikkat çekti: "Ulusal Denetim içinde bu sistem belli bir yere kadar çalışıyor. Süper Lig ekipleriyle birlikte bütün kulüplerimize ceza verme, puan silme, küme düşürme ve daha sonra lisans vermeme, ceza sistemine girecek. Talimatname bu şekilde olacak. Bugüne kadar olumlu yaklaşmak zorundaydık. Ancak bundan sonra en katı şekilde yapacağız. Federasyon olarak bu talimatnameleri en kısa sürede çıkarmak istiyoruz. Transfer yaparken artık üç kere düşünecekler. Kulüplerimizde sürdürülebilir bir finans akışı kalmadı, bu bir gerçek." PARA KAZANMIYORUZ ZARAR ETMİYORUZ AYDIN:
"Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız kulüplerin kabaca yıllık gelirleri 650 milyon lira civarındadır (Şampiyonlar Ligi, UEFA gelirleri hariç). Bu bütçelerin artı vermesi gerekir. En önemlisi oyuncu giderleri. Bugün kulüplerin bir bölümü sadece faizi, hatta faizin bir bölümünü ödüyor. Bütçedeki kontrol bölümü kaybedilmiş. Bazı kulüplerimiz, önlem alınmaz ise sürdürülebilirliği sıkıntılı duruma geliyor. Kulübün geliri son derece iyi. Oturup bir bütçe çalışması yaptığımızda bunun yönetilebilir olduğunu gördük. Biz bu işten para da kazanmıyoruz. Zarar da etmiyoruz." ARTIK ULUSAL DENETIM DÖNEMI BAŞLADI DEMİRÖREN:
"Şu an mevcut lisans kurulunda değişiklikler yapılacak. Bütün takımlar ulusal denetimin içine girdi. Ulusal denetimi geçenlerin UEFA sıkıntısı da olmayacak. Bunun için lisans yapısı talimatlarında değişiklik lazım. Zaten şu anda UEFA bizim bu işi yapmamızı istiyor. 1980'lerin sonunda İspanya'da bu yapılanmanın aynısı yapıldı. Ancak o yapılanmada talimat değişiklikleri yapılmadı. O sistem kendi içinde ceza vermediği için sistem tutmadı .İspanya sonunda başarılı oldu ki; dünya futbolunda bu seviyeye geldiler."