Borç silme yok yapılandırma var

AYDIN: Ziraat Bankası bir kulübün borcunu silmeyecek. Bütçesi, kırmızı çizgi veren ve artı veren kulüpler bulunuyor. Dolayısıyla farklı vade seçenekleri olacaktır. Belki vade bile vermeyeceğiz...DEMİRÖREN: Bu bir milattır. Öncü olan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımız Berat Bey'e teşekkür ediyorum. Kulüplerde yeni bir borçlanma değil, borçların yapılanmasıdır. Takımlar ulusal denetimin içine girecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ilecanlı yayınında kulüplerin borçlarının yapılandırılması kararıyla ilgili tarihi açıklamalar yaptı. İlk olarak söze başlayan TBB Başkanı Aydın, "Bütün sektörleri yakından izliyoruz. Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer güzide bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızve Bakanımız da ('Bu tarz sıkıntıları bir an önce çözmeliyiz' dedi. Biz de çalışmaya başladık.dedi.Olayın ticari yönüne vurgu yapan Aydın şunları söyledi: "Müşterilerle iş tutarken geriye gelip gelmediğini mutlak bir şekilde inceleyen kurumlarız. Bankalar Birliği, 15'ten fazla finansal kuruluş. Türk sporuyla ilgili şirketlerle veya derneklerle müşteri ilişkileri var.. Bilanço büyüklüğü 100 milyar doların üstünde yaklaşık 550 milyar TL düzeyindedir.Küresel anlamda bir daralma olduğunda firmaların borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. Hayat suyu veriyoruz. Neden bunu yaptık.Aydın, ". Hiçbir kredininsilinmesi söz konusudeğil.diyor. Onu hiç konuşmadık.Kulüpler faizi enuygun orandan almak istiyor.Bu gayet doğal. Sildiğimiz alacaklar,düşürdüğümüz faizlerolmuştur. Ziraat Bankası birkulübün borcunu silmeyecek.Bütçesi, kırmızı çizgi verenve artı veren kulüpler var.Dolayısıyla farklı vade seçenekleriolacaktır. Belki vadebile vermeyeceğiz. Başarılarınbir şekilde ödüllendirilmesigerekiyor."Senelerdir yapılması için tek sonuç olan bu konuyu başta Cumhurbaşkanımız ve Berat Bey'in istekleriyle gündeme getirdik" diyen Demirören ise şu bilgileri verdi: "Kulüpler acı bir reçete ile karşı karşıya kalacak. Kulüplere, para verilmeyeceğini net söyledim.Kulüplerimiz faiz döneminde faizlerini ödeyemiyorlar. Bankalar mevcut borçları yapılandırıyor. Borç miktarı artmayacak. Genel bütçeye göre hareket edecekler. Sadece futbol değil derneklerle birlikte bütün bilançoların borçları yapılandırılıyor. Amatör branşlar da içine giriyor.Mevcut borçların yapılandırılması."TFF Başkanı Demirören, "Şu an mevcut lisans kurulunda değişiklikler yapılacak. Bütün takımlar ulusal denetimin içine girdi. Ulusal denetimi geçenlerin UEFA sıkıntısı da olmayacak.Bu sistem bundan sonra herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.TFF Başkanı Yıldırım Demirören önemli detaylara da dikkat çekti: "Ulusal Denetim içinde bu sistem belli bir yere kadar çalışıyor. Süper Lig ekipleriyle birlikte bütün kulüplerimize ceza verme, puan silme, küme düşürme ve daha sonra lisans vermeme, ceza sistemine girecek. Talimatname bu şekilde olacak. Bugüne kadar olumlu yaklaşmak zorundaydık. Ancak bundan sonra en katı şekilde yapacağız. Federasyon olarak bu talimatnameleri en kısa sürede çıkarmak istiyoruz. Transfer yaparken artık üç kere düşünecekler. Kulüplerimizde sürdürülebilir bir finans akışı kalmadı, bu bir gerçek.""Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız kulüplerin kabaca yıllık gelirleri 650 milyon lira civarındadır (Şampiyonlar Ligi, UEFA gelirleri hariç). Bu bütçelerin artı vermesi gerekir. En önemlisi oyuncu giderleri. Bugün kulüplerin bir bölümü sadece faizi, hatta faizin bir bölümünü ödüyor. Bütçedeki kontrol bölümü kaybedilmiş. Bazı kulüplerimiz, önlem alınmaz ise sürdürülebilirliği sıkıntılı duruma geliyor. Kulübün geliri son derece iyi. Oturup bir bütçe çalışması yaptığımızda bunun yönetilebilir olduğunu gördük. Biz bu işten para da kazanmıyoruz. Zarar da etmiyoruz.""Şu an mevcut lisans kurulunda değişiklikler yapılacak. Bütün takımlar ulusal denetimin içine girdi. Ulusal denetimi geçenlerin UEFA sıkıntısı da olmayacak. Bunun için lisans yapısı talimatlarında değişiklik lazım. Zaten şu anda UEFA bizim bu işi yapmamızı istiyor. 1980'lerin sonunda İspanya'da bu yapılanmanın aynısı yapıldı. Ancak o yapılanmada talimat değişiklikleri yapılmadı. O sistem kendi içinde ceza vermediği için sistem tutmadı .İspanya sonunda başarılı oldu ki; dünya futbolunda bu seviyeye geldiler."