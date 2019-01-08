Galatasaray'dan Johansen hamlesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta transferle ilgili yaptığı açıklamada orta sahaya oyuncu baktıklarını söylemişti. Bunun ardından sarıkırmızılı kulübün Norveçli 8 numara Stefan Johansen'le ilgilendiği öğrenildi.

Premier Lig ekibi Fulham'da bu sezon 13 maçta görev yapan Johansen 2016 yazında Galatasaray'ın gündemine girmiş, vatandaşı Linnes kendisi için olumlu referans vermişti. Ancak 1991 doğumlu merkez orta saha oyuncusu o dönem Celtic'ten Fulham'ın yolunu tuttu. Kiralık dönen Ndiaye'nin performansından memnun olmayan Galatasaray, Fulham'la sözleşmesinde sezon sonunda geçerli opsiyon bulunan Johansen'in mali şartlarını araştırmaya başladı.

JOHANSEN KİMDİR?

Norveç Milli Takımı'nın formasını U15 yaş grubundan A Milli Takım'a kadar giymeyi başaran 27 yaşındaki futbolcu, hem ön liberoda hem de 10 numarada forma giyiyor. Fulham forması ile 104 maçta 21 gol atıp, 18 asist yapan oyuncu, Celtic ile de 114 maçta 19 gol atıp, 22 asist yapmıştı. Norveçli oyuncu, Ağustos 2016'da Celtic'den Fulham'a 2.3 milyon Euro'ya transfer oldu.