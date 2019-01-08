Nicolas Isimat-Mirin: Agresif adamım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, Antalya kampında dün basının karşısına çıktı. Türkiye'ye, özellikle de Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fransız stoper, "Beşiktaş'ın yaptığım en doğru tercih olduğuna inanıyorum. PSV'de çok kupa kazandık, kutlamalarda da çok eğlendik. Umarım burada da çok büyük zaferler elde edeceğim" dedi. Takımın, taraftarın beklentilerine cevap vermek için elinden geleni yapacağını kaydeden Mirin, "Çok agresif bir oyun yapım var. Hakemler Hollanda'da temasa dayalı oyuna tolerans göstermiyordu. Burada daha çok tolerans gösterilebiliyor. Oyun stilimden ödün vermeden adapte olmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.