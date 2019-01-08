Tek yetkili Galatasaray’dır

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz, instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim."Galatasaray,sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürürken, son idmanda ilginç bir olay yaşandı. Brezilyalı stoper Maicon, sakatlandı ve taktik çift kaleyi yarıda bıraktı. Hemen olaya müdahale eden Fatih Terim, yardımcısı Ümit Davala'yı Ozan Kabak'ın partneri olarak sahaya sürdü.Turkcell'ın taraftar uygulaması GollerCepte'de ligin ilk yarısının 'En'leri belli oldu. Uygulama üzerinden en çok takip edilen G.Saray olurken, ilk yarının en çok izlenen golünü ise Donk attı. Aslan'ın golleri ve maç özetleri toplamda 4 milyon 221 bin kez izlendi.