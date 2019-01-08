Tek yetkili Galatasaray’dır

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz, instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray'dır.
Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim." TERİM DAVALA'YI STOPERE ÇEKTİ!
Galatasaray,
sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürürken, son idmanda ilginç bir olay yaşandı. Brezilyalı stoper Maicon, sakatlandı ve taktik çift kaleyi yarıda bıraktı. Hemen olaya müdahale eden Fatih Terim, yardımcısı Ümit Davala'yı Ozan Kabak'ın partneri olarak sahaya sürdü. REYTİNGİN KRALI ASLAN OLDU
Turkcell'ın taraftar uygulaması GollerCepte'de ligin ilk yarısının 'En'leri belli oldu. Uygulama üzerinden en çok takip edilen G.Saray olurken, ilk yarının en çok izlenen golünü ise Donk attı. Aslan'ın golleri ve maç özetleri toplamda 4 milyon 221 bin kez izlendi.