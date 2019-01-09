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’den kimseye taviz yok

Feberbahçe Başkanı , Galatasaray ve Beşiktaş’a yaptıkları teklifleri artırmama kararı aldı. Şartlar oluşmazsa, transfer yok.

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Fenerbahçe’den kimseye taviz yok

Ara transferde Sadık Çiftpınar'a imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili strateji değişikliğine gitti.

Semih Özsoy'un "İki oyuncu bize gelmeyi istiyor" açıklamasının ardından sessizliğe gömülen yönetimin, ne Beşiktaş'a ne de Galatasaray'a taviz vermeye niyeti yok.

Sarılacivertliler iki oyuncunun menajerine de aynı mesajı iletti: "Biz oyuncuların kulüplerindeki geçmiş alacaklarını karşılayacağız. Ancak bonservis bedeli ödeme niyetimiz yok. İki oyuncu çok kaliteli. Ortak özellikleri kulüpleri tarafından gözden çıkarılmış olmaları... Bizim bu transferlerle ilgili acelemiz yok. İstediğimiz şartlar oluşmazsa transferleri gerçekleştirmeyiz."

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Fenerbahçe’den kimseye taviz yok
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