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'e 3 bin lira para cezası

ile arasındaki dava sonuçlandı. İşte mahkemenin verdiği karar ve detayları...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 16:23
Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi.

Geçen yıl Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'yu darp eddiği iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Terim'e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL'lik para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Alaçatı'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için ortaya paravan çekmesi neden olmuştu.

Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, damadı ile Aydoğdu'ya ait kebapçıya gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Olayın ardından Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.

Olay sonrası konuşan Aydoğdu, "Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı" demişti.

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Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası
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