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, kampını noktaladı

, 'nın Belek beldesine sürdürdüğü ikinci yarı hazırlık çalışmalarını tamamladı. Yeni transfer Emre Taşdemir antrenmanda yer alırken idman sırasında ayağını burkan Ozan Kabak tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 20:22
Galatasaray, Antalya kampını noktaladı

2018-2019 sezonu ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı çalışmalar ile Antalya kampını tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenman yağış altında gerçekleştirilirken koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile süren idman, açma-germe ile sona erdi.

Öte yandan idmana yeni transfer Emre Taşdemir de katıldı. Basına kapalı gerçekletirilen sabah antrenmanında koşu çalışması yaptığı belirtilen Emre Taşdemir, akşam antrenmanında da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca genç futbolcu Ozan Kabak, idman sırasında ayağını burkarken, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.

Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın sabah saat 11.00'de Almanya'ya gidecek. Sarı kırmızılı takım, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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Galatasaray, Antalya kampını noktaladı
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