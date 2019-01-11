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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Alman takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:20
Leipzig - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le yarın hazırlık maçı oynayacak.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Leipzig - Galatasaray maçının herhangi bir kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı.

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

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Leipzig - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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