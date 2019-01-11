Vagner Love’a rest!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ile Vagner Love arasında gerginlik büyüyor. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Brezilyalı'nın avukatı Diego Souza, futbolcunun alacakları için dün siyah-beyazlıları FIFA ile tehdit edip,iddiasında bulundu.Bu sözlere cevap ise bizzat Başkan Fikret Orman'dan geldi. Isparta'ya dernek açılışına giden Orman,dedi ve şöyle devam etti: "Love kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'ta tutmadı. O da biz de mutsuzuz. İyi bir kulüp bulursa gider, yoksa kalır. Biz ona bonservis ödedik. Bu gerçekle birlikte şartlar uygun olursa gidecek."Beşiktaş'ta İtalya seferinin ardından, dün sıcak gelişmeler yaşandı. Tolgay Arslan'ı isteyen Fenerbahçe, Şener Özbayraklı ile birlikte 2 milyon Euro'luk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Tolgay ile anlaşan sarı-lacivertlilerin yaptığı bu teklife Kartal'ın yanıtı ise 5 milyon Euro oldu. Pazarlığın kısa sürede neticelendirilmesi bekleniyor.