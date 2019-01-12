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’ın parası Tetteh’e

, 18 yaşındaki Ozan'dan gelecek 7.5 milyon Euro'yu, 21 yaşındaki Ganalıya verecek. , genç santrforu için 12 milyon Euro bonservis istiyor. FFP'ye takılmaktan kaçınan yönetim, 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 'i kiralamaya çalışıyor

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Ozan Kabak’ın parası Tetteh’e
Forvet hattına iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray'da Alan Carvalho'nun partneri olarak Benjamin Tetteh isminde karar kılındı. Florya'daki teknik ekipte yer alan Necati Ateş, iki ay önce Çekya'ya giderek Tetteh'i izlemeye başladı. Ateş, iki ayağını da kullanan, pivot santrfor özellikleri taşıyan 21 yaşındaki Ganalı forvet için olumlu rapor verdi.

GELECEĞE YATIRIM!
Çekya ekibi, 12 milyon Euro bonservis talep ederken FFP'ye takılmak istemeyen Galatasaray 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tetteh'i kiralamaya çalışıyor. Yazın Ozan Kabak'tan kasasına 7.5 milyon Euro koyması beklenen sarı-kırmızılılar, bu parayı geleceğe yatırım transferi gözüyle baktıkları Tetteh'e vermeye hazır görünüyor.

ALAN'IN ŞARTI VAR!
Golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Alan Carvalho için Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Guangzhou Evergrande ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alan, 6 milyon Euro ücretini Çin'de bırakmak istemiyor. Brezilyalı forvet bu yüzden Galatasaray'dan 3 milyon Euro imza parası ve 3.5 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ankaragücü maçına kadar Alan'ın transferini bitirmeyi planlıyor.
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Ozan Kabak’ın parası Tetteh’e
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