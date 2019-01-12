Ozan Kabak’ın parası Tetteh’e

BUGÜN NELER OLDU

yapmayı planlayan Galatasaray'da. Florya'daki teknik ekipte yeralan Necati Ateş, iki ay önce Çekya'yagiderek Tetteh'i izlemeye başladı. Ateş,Çekya ekibi, 12 milyon Euro bonservis talep ederken FFP'ye takılmak istemeyen Galatasaray 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tetteh'i kiralamaya çalışıyor.bu parayı geleceğe yatırım transferi gözüyle baktıkları Tetteh'e vermeye hazır görünüyor.Golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Alan Carvalho için Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Guangzhou Evergrande ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alan, 6 milyon Euro ücretini Çin'de bırakmak istemiyor. Brezilyalı forvet bu yüzden Galatasaray'dan 3 milyon Euro imza parası ve 3.5 yıllık sözleşme talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ankaragücü maçına kadar Alan'ın transferini bitirmeyi planlıyor.