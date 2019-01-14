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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 10:25
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Boluspor - Galatasaray maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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