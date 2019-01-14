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- Balotelli zirvesi bakın nasıl sonuçlandı

İtalyan golcü , ile İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 09:51
Galatasaray - Balotelli zirvesi bakın nasıl sonuçlandı

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Alan Carvalho transferinin çıkmaza girmesi üzerine Balotelli'yi yeniden gündeme alan ve İtalyan golcüyü iki gün önce İstanbul'a çağırıp görüşen Galatasaray bu transfer harekatında önemli mesafe katetti.

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Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Maslak'ta bir rezidansta gerçekleşen görüşmede Balotelli'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirlendi.

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Zirve sonrası İstanbul'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılık şartlarını konuşmak için kulübü Nice ile masaya oturacak.

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Balotelli'yi özellikle başkan Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi.

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Nice ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Balotelli bu sezon ligde 10 maçta oynadı, gol atamadı.

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

Galatasaray, Balotelli'yi ikna etti

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