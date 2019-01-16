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'ta Akhisar mesaisi

, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:09
Beşiktaş'ta Akhisar mesaisi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları ile pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek. Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

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Beşiktaş'ta Akhisar mesaisi
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