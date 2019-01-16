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Son dakika: transferini KAP'a bildirdi

, 'ın transferi için Stuttgart ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 14:24
Son dakika: Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Ozan'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uzun yıllar altyapısında forma giydiği Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 90 dakika forma giydi.

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Son dakika: Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi
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