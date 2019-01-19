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'dan Tetteh için 7.5 milyon Euro

Cimbom, Çek kulübünü ikna etme görevini Ganalı forvetin menajeri Empacher’e verdi. Taraflar, 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay maddesi içeren bir anlaşmaya yakın

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Galatasaray'dan Tetteh için 7.5 milyon Euro

G.Saray, Tetteh için düğmeye bastı.. Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan Galatasaray, yeni stoperi Marcao için 4 milyon Euro bonservis ödedi. Her transfer döneminde artı bütçe vermek zorunda olan sarı-kırmızılıların kasasında şu an 14 milyon Euro var. Geçen hafta Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a kiralama teklifinde bulunan ancak olumlu yanıt alamayan Galatasaray, Ozan'dan gelen 11 milyon Euro'yu 21 yaşındaki Ganalı forvete ayırmaya karar verdi. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan bu transferde kilit isim Sascha Empacher.

SARI-KIRMIZILILAR ŞARTLARI ZORLUYOR

Tetteh'in menajeri olan Sascha Empacher, aynı zamanda Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gitmesinde önemli rol oynadı. Sarıkırmızılı kulüp pazarlık masasına 12 milyon Euro ile oturan Sparta Prag'ı ikna etme görevini Tetteh'in menajeri Sascha Empacher'e verdi. Tarafların 7.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay maddesi içeren bir anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Çin'den ayrılmaya hazırlanan Alan için gün sayan Galatasaray, Brezilyalı golcünün partneri olarak Tetteh'i düşünüyor ve şartları sonuna kadar zorluyor.

Futbol dünyasından '10yearschallenge' akımı..

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Galatasaray'dan Tetteh için 7.5 milyon Euro
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