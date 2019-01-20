Alanyaspor - Sivasspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Sivasspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Cenk'in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti.



23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.



36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'yi Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



45+1. dakikada Campos'un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0





Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, N'Sakala xxx, Tzavellas xxx, Villafanez xxxx, Fernandes xxxx, Ceyhun Gülselam xx, Campos xxxx, Efecan Karaca xxxx, Cisse xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Ozan Tufan, Josef Sural

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xxx, Douglas x, Bjarsmyr xx, Paul Papp xx, Rybalka xx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Torje xx, Hakan Arslan xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Rochet, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Kone, Diabate

Teknik Direktör: Hakan Keleş



Goller: Campos (dk. 36), Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Hakan Arslan (Sivasspor)