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İşte 'ın maçı 11'i

, 'in 18. haftasında ile karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 14:34
İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

, 'in 18. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Teknik direktör yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

, karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, karşısında forma giyemeyecek.

İşte Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.

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