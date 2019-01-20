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'in 18. haftasında , 'i konuk ediyor. 19.00'da başlayacak karşılaşmaya dair tüm detayları sabah.com.tr'de bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 18:20
CANLI | Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınklanacak. Sezonun ilk haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir, bordo mavili ekibi 2-0 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

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CANLI | Trabzonspor - Medipol Başakşehir
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