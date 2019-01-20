Pereira'dan Trabzonspor'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona ererken bordo mavili ekibin Portekizli sağ beki Joao Pereira sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 44. dakikada yerini Abdülkadir Parmak'a bıraktı.

34 yaşındaki oyuncunun son durumu belli oldu. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre sol ayak 3.tarak kemiği kırılan Pereira 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Joao Pereira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın oyundan çıkmasının ardından önce soyunma odasında muayenesinin yapıldığını, ardından hastanede filminin çekildiğini belirten Güven, "Pereira'nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır" dedi."