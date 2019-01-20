Fenerbahçe: 51 - Bursaspor: 14

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

BURSASPOR KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi.

Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.

BURSA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşılaştı.

Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe deplasmanda 53 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.

Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

BURSASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.