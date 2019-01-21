Bursa-F.Bahçe ‘dalya’ yapacak

F.Bahçe, ikinci yarının perdesini bugün Bursa'da açacak. Bu maç lig tarihinde F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın kendi aralarındaki eşleşmeleri dışında 'dalya' yapan ilk eşleşme olacak. Kanarya, Mart 2009'da Bursaspor'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgiden bu yana rakibine deplasmanda maç kaybetmedi. Ersun Yanal ise ligde son 7 deplasman maçını kazanamadı. Son galibiyetini Nisan 2017'de Trabzonspor'un başında, Antalya'yı 3-0 yenerek almıştı. Kart cezalısı Slimani ve Eljif dışında sakat Harun ve teknik heyet kararıyla Reyes ve Alper kadroda yok.