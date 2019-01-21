Halil Umut Meler’e öfke

Trabzonspor cephesinden maçın hakemi Halil Umut Meler'e sertlik ve kartlarda çifte standardından dolayı sert tepki geldi. Bordo-mavililer, Başakşehirli futbolcuların özellikle ilk yarıda yaptığı sert faullere kart göstermeyen Meler'in Trabzonsporlu futbolculara farklı davrandığını belirterek, "Clichy ve Arda üste üste faullerle Pereira'nın sakatlanıp oyundan çıkmasına neden oldular. Kartı gören burnu kanayan Pereira oldu"
derken, yine Ekuban'a gösterilen sarı kartın çifte standardın göstergesi olduğunu belirttiler. Ayrıca ilk yarıda Clichy'nin Ekuban'a ceza alanı içinde yaptığı şarjın penaltı olduğunu savunan bordo-mavililer, "Aynı pozisyonda Ekuban'a faul çalan Meler bu sefer niye aynı kararı vermedi. VAR'a bile gitmedi"
diye tepki gösterdiler.
Başakşehir'in ikinci golü öncesi Abdülkadir'in ayağına basıldı. Hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonu süzemedi!!!
Clichy, Ekuban'ın topla buluşmasını önlemek için arkadan itti. Ancak Meler buna da devam dedi.