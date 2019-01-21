Halil Umut Meler’e öfke

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor cephesinden maçın hakemi Halil Umut Meler'e sertlik ve kartlarda çifte standardından dolayı sert tepki geldi. Bordo-mavililer, Başakşehirli futbolcuların özellikle ilk yarıda yaptığı sert faullere kart göstermeyen Meler'in Trabzonsporlu futbolculara farklı davrandığını belirterek,derken, yine Ekuban'a gösterilen sarı kartın çifte standardın göstergesi olduğunu belirttiler. Ayrıca ilk yarıda Clichy'nin Ekuban'a ceza alanı içinde yaptığı şarjın penaltı olduğunu savunan bordo-mavililer,diye tepki gösterdiler.Başakşehir'in ikinci golü öncesi Abdülkadir'in ayağına basıldı. Hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonu süzemedi!!!Clichy, Ekuban'ın topla buluşmasını önlemek için arkadan itti. Ancak Meler buna da devam dedi.