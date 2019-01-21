Son dakika: Semih Kaya resmen Galatasaray'da

Ozan Kabak Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'i transfer listesine koyan Galatasaray, stoper arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusu Semih Kaya'yı, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiraladı.

Galatasaray'ın Semih'in transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."