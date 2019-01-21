Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Semih Kaya resmen Galatasaray'da

: resmen 'da

'da gelişmesi! Sarı kırımızılı kulüp, eski stoperi 'yı Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 17:25
Son dakika: Semih Kaya resmen Galatasaray'da

Ozan Kabak Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'i transfer listesine koyan Galatasaray, stoper arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusu Semih Kaya'yı, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiraladı.

Galatasaray'ın Semih'in transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Ahmet Çakar: Serdar Aziz olayında enteresan işler var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Semih Kaya resmen Galatasaray'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN