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puan durumu - 18. hafta Süper Lig maç sonuçları

'in 18. haftası cuma akşamı oynanan Akhisarspor maçıyla start aldı. Bugün oynanacak Bursaspor, ve Kasımpaşa, mücadeleleriyle 18. hafta sonlanacak. Bu durum üzerine birçok birey ise Süper Lig puan durumu ve aratıyor. İşte Süper Lig 18. hafta puan durumu ve toplu sonuçları...

Giriş Tarihi: 21.1.2019 12:14
Spor Toto Süper Lig puan durumu - 18. hafta Süper Lig maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak Bursaspor - Fenerbahçe mücadelesi ile birlikte son bulacak. Cuma akşamı Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma ile start alan 18. hafta nefes kesen bol gollü mücadelelere konuk oldu. Ligin bir diğer iddialı takımı Galatasaray sahasında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü 6-0'lık gibi bir skorla mağlup etti. Özellikle forvet transferini hala tamamlayamayan sarı kırmızılılar bu farklı galibiyet ile güven depoladılar. Öte yandan haftanın en önemli mücadelesi ise dün akşam oynanan Trabzonspor, Başakşehir karşılaşmasıydı. İstanbul temsilcisi Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Oynanan bu mücadeleler üzerine puan durumu nasıl sıralandı? İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 18. hafta toplu sonuçları...

18. HAFTA TOPLU SONUÇLAR VE OYNANACAK MÜCADELELER

18. HAFTA PUAN DURUMU

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Spor Toto Süper Lig puan durumu - 18. hafta Süper Lig maç sonuçları
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