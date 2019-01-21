Yaptıklarınızdan utanın

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından A Spor'a telefonla bağlanarak hakem kararlarına ateş püskürdü:Huyum değildir ama bu maçtan sonra soyunma odasına indim. Oyuncularımızın başları önde, gözleri yaşlı ağlıyorlardı, başınızı dik tutun dedim.Sporcu sağlığı her şeyin önünde. Maçı sadece ben değil, milyonlar izledi. Olanlar herkesin gözünün önünde oldu. Pozisyonları gördünüz.Oyuncumuzun ayağı kırılıyor ve bunu görmesi gereken göz görmüyorsa orada bir sıkıntı var demektir.gençlerin hakkı korunmalı.aynaya nasıl bakacaklar.Türkfutboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa başka planları mı var. Oyuncuların haklarını koruyacak olan bizler değiliz.Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama bu şekilde beni konuşturanlar da kendinden utanmalı. Genç çocukları doğramaya başlarsanız, ülke futbolu nasıl kalkınacak? Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder?Ekuban dün gece golünü atmasına rağmen sevinemedi. Yıldız oyuncu, Başakşehir'in 3. golünde topu kendi ağlarına yolladı. Bu sezon ligde bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk isim olan Ekuban, maçı sakat sakat tamamladı. Ganalı oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacakStadı tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, koreografi şov yaptı. Görselde, kupayı kaldıran Ünal Karaman ve takımın fotoğrafı da yer aldı.Oyunun kalbi orta saha ve Trabzonspor ligin ilk yarısında son yıllarda hiç olmadığı kadar büyük uyum sağlayanÜstelik Yusuf Yazıcı da rakip kaleye uzak kaldı. Ünal Karaman'ın elinde alternatif oyuncular olmadığındanPereira'nın sakatlığı da zaten zorda olan kadroyu çaresiz bıraktı. Bardağın dolu tarafındaki ise bu sezon sadece Kasımpaşa'dan 2 yol yiyen Başakşehir'e 2 gol atabilmiş olmaları.Bu yaşta bu seviyede maçta basit oynamazsanız top kayıplarınız rakip hücumu olarak size geri döner.Abdullah Avcı, Adebayor'u yine kulübede tutup yeni transfer Robinho ve Mossoro ile adeta Mertens- İnsigne forvet hatlı Napoli'ye selam çaktı. Trabzonspor beklerinin hücuma çıkarken arkalarında bıraktığı boşluğa Arda ve Visca'yı sızdırma planı da, İrfan ile dikine geçişler de tıkır tıkır çalıştı.ama hakkını verelim rakip analizini yapan Avcı da işini çok iyi yapıyor..