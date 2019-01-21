Yaptıklarınızdan utanın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından A Spor'a telefonla bağlanarak hakem kararlarına ateş püskürdü:
Huyum değildir ama bu maçtan sonra soyunma odasına indim. Oyuncularımızın başları önde, gözleri yaşlı ağlıyorlardı, başınızı dik tutun dedim.
Sporcu sağlığı her şeyin önünde. Maçı sadece ben değil, milyonlar izledi. Olanlar herkesin gözünün önünde oldu. Pozisyonları gördünüz.
Oyuncumuzun ayağı kırılıyor ve bunu görmesi gereken göz görmüyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Bu
gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında bu gençlerimizi hüngür hüngür ağlatanlar
aynaya nasıl bakacaklar.
Türk
futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa başka planları mı var. Oyuncuların haklarını koruyacak olan bizler değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak.
Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama bu şekilde beni konuşturanlar da kendinden utanmalı. Genç çocukları doğramaya başlarsanız, ülke futbolu nasıl kalkınacak? Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder? ŞANSSIZ EKUBAN
Ekuban dün gece golünü atmasına rağmen sevinemedi. Yıldız oyuncu, Başakşehir'in 3. golünde topu kendi ağlarına yolladı. Bu sezon ligde bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk isim olan Ekuban, maçı sakat sakat tamamladı. Ganalı oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak ŞAHANE ŞOV!
Stadı tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, koreografi şov yaptı. Görselde, kupayı kaldıran Ünal Karaman ve takımın fotoğrafı da yer aldı. Bülent TİMURLENK 2 SORU 2 CEVAP Trabzonspor neden kaybetti? Hataları neydi?
Oyunun kalbi orta saha ve Trabzonspor ligin ilk yarısında son yıllarda hiç olmadığı kadar büyük uyum sağlayan Onazi ve Sosa'dan yoksun (ve giden Kucka) kadrosuyla liderin orta sahasına karşı işi çok zordu öyle de oldu.
Üstelik Yusuf Yazıcı da rakip kaleye uzak kaldı. Ünal Karaman'ın elinde alternatif oyuncular olmadığından İrfan Can Kahveci-Robinho- Emre orta sahada cirit attılar.
Pereira'nın sakatlığı da zaten zorda olan kadroyu çaresiz bıraktı. Bardağın dolu tarafındaki ise bu sezon sadece Kasımpaşa'dan 2 yol yiyen Başakşehir'e 2 gol atabilmiş olmaları. Abdülkadir ise her şeyi yapmaya çalışınca yapması gerekeni yapamadı.
Bu yaşta bu seviyede maçta basit oynamazsanız top kayıplarınız rakip hücumu olarak size geri döner. Yeni transfer Robinho ile Başakşehir'in oyun planı neydi?
Abdullah Avcı, Adebayor'u yine kulübede tutup yeni transfer Robinho ve Mossoro ile adeta Mertens- İnsigne forvet hatlı Napoli'ye selam çaktı. Trabzonspor beklerinin hücuma çıkarken arkalarında bıraktığı boşluğa Arda ve Visca'yı sızdırma planı da, İrfan ile dikine geçişler de tıkır tıkır çalıştı. Elinde ligin en kaliteli kadrosu var
ama hakkını verelim rakip analizini yapan Avcı da işini çok iyi yapıyor..