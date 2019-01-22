Timsah ablukası

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda üstün bir futbol sergileyen Bursaspor, istatistiklerde büyük fark attı. Timsah, yüzde 56 oranında topla oynarken, Fenerbahçe'nin 6 şutuna karşın 16 şut attı.de rakibinin üzerine çıktı. Sarılacivertli futbolcular, uzatmalarla birlikte 100 dakika süren maçta sadece 341 pas yapıp, bunların yüzde 61'inde yani 210'unda isabet sağladı. Fenerbahçe kalesini abluka altına alan ve33 orta yaptı ve bunların 10'unda isabet buldu.Aytaç, bu sezon 4'üncü kez ağları sarsarken, Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi.