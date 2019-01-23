CANLI | Balıkesirspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Balıkesirspor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık. 16 Ocak Çarşamba günü oynanan turun ilk ayağında bordo mavili ekip rakibini Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup etmiş ve çeyrek finali çin avantaj sağlamıştı.

BALIKESİRSPOR - TRABZONSPOR

İLK 11'LER

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Cüneyt Köz,Tomislav Glumac, Okan Alkan, M. Ali Doğan, Cumali Bişi, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Mehmet Boztepe, Steve Beleck

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban

20.30'da başlayacak karşılaşmayı A2 ve sabah.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz.