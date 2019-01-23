Demba Ba Başakşehir’de

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig lideri Başakşehir, forvet hattını tanıdık bir isimle güçlendirdi. Daha önce 2 sezon Beşiktaş, 1 sezon da Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Senegalli golcü Demba Ba ile anlaştığını resmen açıkladı ancak4. kez Türkiye'de top koşturmaya hazırlanan 33 yaşındaki yıldız futbolcu,Demba Ba, Temmuz 2016'da sol ayağını kırmış ve tam 177 gün sahalardan uzak kalmıştı.