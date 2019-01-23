Demba Ba Başakşehir’de

Süper Lig lideri Başakşehir, forvet hattını tanıdık bir isimle güçlendirdi. Daha önce 2 sezon Beşiktaş, 1 sezon da Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Senegalli golcü Demba Ba ile anlaştığını resmen açıkladı ancak anlaşmanın süresi belirtilmedi.
4. kez Türkiye'de top koşturmaya hazırlanan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 2014-2015 ve 2016- 2017 sezonlarında Beşiktaş, 2017- 2018 sezonunda da Göztepe formasıyla Süper Lig'de 44 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.
Demba Ba, Temmuz 2016'da sol ayağını kırmış ve tam 177 gün sahalardan uzak kalmıştı.