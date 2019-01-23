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A Spor'un haberine göre 'nin anlaşmaya vardığı Nijeryalı oyuncu 'in bu gece 01.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 20:48
Victor Moses, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra ikinci transferini tamamlamak üzere. Sarı-Lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Victor Moses, gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

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Victor Moses, Fenerbahçe için geliyor
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