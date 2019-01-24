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'ın hedefinde Martins var

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Beşiktaş'ın hedefinde Martins var

Babel'ı Fulham'a satan, Quaresma ile de yolların ayrılması an meselesi olan Beşiktaş'ta gündeme yeni bir oyuncu girdi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlılar, Atletico Madrid forması giyen Gelson Martins'i transfer etmek istiyor. İspanyol ekibinin sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Gelson Martins'i kiralık olarak göndermek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer aldığı ve Arsenal, Milan, Wolverhampton gibi takımların da transferde istekli oldukları kaydedildi.

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Beşiktaş'ın hedefinde Martins var
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