CANLI | Fenerbahçe - Ümraniyespor

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'la karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşlaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcıları Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan.
Karşılaşma; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kupa yarı finalinde evinde Beşiktaş ile oynadığı yarı final maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle aldığı 3 maç seyircisiz oynama cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Turun ilk ayağında Ümraniyespor, sarı lacivertli ekibi Yasir Subaşı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Karşılaşma a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.