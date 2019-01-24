Trabzonspor’a kupa moralı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Balıkesirspor'u rövanşta da 3-1 yenerek, çeyrek finale kaldı. Fırtına, ilk yarıda İbanez ve Berkay ile önemli pozisyonları harcarken,32'de İbanez'in kornerinde Hüseyin arka direğe aşırdı, Novak golü attı: 0-1. İki dakika sonra Beleck, kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıya ev sahibi baskılı başlasa da Ekuban'ın direkten dönen şutu sonrası 59'da İbanez'in ortasını kafayla ağlara yollayan Abdulkadir Parmak, Trabzon'u öne geçirdi: 1-2.87'de şık golüyle duble yaparak skoru ilan etti: 1-3.Devre arasında A Takıma alınan 19 yaşındaki Berkay Sefa Kara, ilk kez 11'de şans buldu. Berkay maç sonu, "Trabzonspor forması giydiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Zaman geçtikçe heyecanımı yendim" diye konuştu.Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğini söyledi. Şahin, Başakşehir ile oynadıkları maçta kritik hataların yapıldığını savunarak, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilmedi. Bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemleri arasında geçen konuşmaların yayımlanmasını istiyoruz" dedi.Zor geçeceği belli olan bir karşılaşmaya 5 önemli oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor, ilk dakikalarda üstünlüğünü kabul ettirdi ancak devamını getiremedi. Günümüzde kulüpler, hatta ligler arasındaki farkın ortadan kalktığının bir göstergesi olan bu maçta Trabzonspor, kısıtlı kadrosuna rağmen adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Ancak derinliği olmayan bu kadronun hem lig hem de kupa maçlarında sıkıntı yaşayacağı ve maçlar geçtikçe yorgunlukların ve buna bağlı sakatlıkların da olabileceği kaçınılmaz bir gerçek. Böyle bir ortamda Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa hatta Ali Osman, Kerem ve Tayyip Ebrar gibi oyuncuların ismini daha çok duymaya devam edeceğiz. Sosa ve Onazi'nin yokluğunda Yusuf Yazıcı ise bambaşka oynamaya, takımını sırtlamaya ve alabileceği her sorumluluğu almaya devam ediyor. Özetle bu kadronun mücadelesi bize bir kez daha gösteriyor ki, büyük başarılar imkansızlıklardan doğar. Tebrikler Ünal hoca.