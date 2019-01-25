Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu! İşte yaşananlar

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte 4072 gün sonra siyah beyazlı taraftarlarla buluştu. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ederken tribünlerden Burak Yılmaz'a hem destek hem de protesto vardı. Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü