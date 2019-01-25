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, taraftarlarıyla buluştu! İşte yaşananlar

, 'in 19. haftasında oynanan maçıyla birlikte 4072 gün sonra siyah beyazlı taraftarlarla buluştu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 20:48
Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu! İşte yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ederken tribünlerden Burak Yılmaz'a hem destek hem de protesto vardı.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarlarıyla buluştu! İşte yaşananlar
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