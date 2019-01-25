Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'a yeni sponsor

'a yeni sponsor

by Garenta, sarı-kırmızılı futbol takımının forma sırt sponsoru oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 14:04
Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru MOOV by Garenta oldu.

Sponsor firmanın açıklamasına göre, MOOV by Garenta, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda forma sırt sponsorluğunu yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Türk sporunun destekçisi olduklarını belirtti.

Yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ayyıldız, "Anadolu Grubu ve Garenta olarak Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Daha önce Garenta ve ikinciyeni.com markalarımızla Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Şimdi yeni nesil ve dinamik markamız MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a yeni sponsor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN