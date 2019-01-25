Johansen’de opsiyon sıkıntısı

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Fenerbahçe, Norveçli Stefan Johansen için temaslarını hem kulübü Fulham hem de oyuncuyla yoğunlaştırdı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki orta saha için Fulham kulübünde tek taraflı uzatma opsiyonu bulunduğu, İngiliz ekibinin bu nedenle bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi, Fulham'a bonservis ödememek için yoğun çaba harcıyor. Ancak transferin son günlerine doğru bu transferin bir miktar bonservis bedeliyle çözülebileceği gelen bilgiler arasında.FENERBAHÇE ile menajeri aracılığıyla ayrılık görüşmesi yapan İslam Slimani ile bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu yeni bir transfer için bedelsiz olarak bırakmaya hazır olduğu, ancak ayrılık için komisyon ve tazminat beklentisi nedeniyle elinin kolunun bağlandığı kaydedildi. Cezayirli oyuncu feshi kabul ederse santrfor arayışları hızlanacak. Öte yandan Başakşehir'de yeterince forma şansı bulamayan Adebayor için teknik heyetin raporunun olumsuz olduğu kaydedildi.Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a, Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi. İki kulüp 15 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; Chelsea ve United'ın İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk'u izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi. Ömer, İspanya ile oynanan final maçında iki gol atarak kupayı Türkiye'ye getirmişti