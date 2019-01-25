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Quaresma, formasıyl 216. maçında

'ın Portekizli yıldızı , siyah-beyazlı formayla 216. maçına çıktı. Quaresma, bu maçla birlikte Porto'da forma giydiği sayıya ulaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 21:18
Quaresma, Beşiktaş formasıyl 216. maçında

BB Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıkmış oldu.

Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan Quaresma, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Porto'da oynadığı maç sayısına da ulaşmış oldu. Porto forması altında 216 karşılaşmaya çıkan Ricardo Quaresma, Portekiz ekibinde 49 gol atıp 56 asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş formasıyla da Porto'da çıktığı maç sayısına ulaşan Quaresma, geride kalan 215 maçta 37 gol atarken 76 da asist yaptı ve 113 gole direkt etki etti.

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Quaresma, Beşiktaş formasıyl 216. maçında
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