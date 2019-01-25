Quaresma'nın talibi çok

Beşiktaş'tan ayrılmak için yönetime talepte bulunan Ricardo Quaresma için talipler sıraya girdi. Önceki gün eşi ve çocukları Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e giden yıldız oyuncu, bir dönem formasını giydiği Porto'ya dönmek istediğini belirtmişti. İtalyan Tutto Mercato'ya göre Quaresma, MLS'ten bazı ABD kulüpleriyle temas halinde… İkinci Başkan Serdal Adalı ise Portekizli oyuncu ile Erzurumspor maçının ardından bir araya gelecek. İlk görüşmede Quaresma'yı ikna edemeyen Adalı, "Motivasyonumuzu kaybetmeyelim, Erzurumspor maçından sonra tekrar görüşelim" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'İN KARTAL'I YUVASINA DÖNÜYOR

Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisar galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bugün sahasında BŞB. Erzurumspor'u ağırlayacak. İkinci yarıya Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i kadrosuna katarak büyük umutlarla giren Kartal, kazanıp zirve yarışında rakiplerinin sonuçlarını beklemenin peşinde. Vodafone Park'ta 20:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılar bundan önce cuma günleri oynadığı son 7 maçta da kaybetmedi.

AİLESİNİ ÖZLEMİŞ!

Ricardo Quaresma, daha yeni Portekiz'e gönderdiği ailesinin fotoğraflarını İnstagram'dan paylaşarak, "Sizleri özledim" mesajını yazdı.